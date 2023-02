Vida Urbana Professores da rede municipal de Peixe entram em greve para cobrar reajuste no piso salarial Em ofício encaminhado ao Sintet, Prefeitura chama greve de “prematura” e informa não possuir recurso para pagar o piso

Cerca de 90 professores de nove escolas municipais do município de Peixe, região sul do estado, entraram em greve nesta quarta-feira, 8. A categoria cobra o pagamento do reajuste do piso de 2022 (33,24%) e o pagamento das progressões. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (Sintet-TO), Gabriela Zanina conta ...