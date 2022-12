Vida Urbana Professores da rede municipal de Arapoema vão paralisar as atividades a partir de quarta-feira, 23 De acordo com o sindicato, as aulas só serão retomadas após o prefeito Paulo Antônio Pedreira pagar o reajuste do piso e as progressões atrasadas

A diretoria do Sintet Regional de Colinas protocolou ofício na sexta-feira, 18, à prefeitura de Arapoema, região noroeste do estado, para informar sobre a deliberação da greve dos profissionais da educação da rede municipal a partir da quarta-feira, 23. A decisão foi tomada pela categoria em assembleia realizada na sexta-feira, 18. No dia anterior, a cate...