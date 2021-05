Vida Urbana Professora do curso de Jornalismo da UFT morre vítima de câncer Verônica Dantas faleceu nesta quarta-feira, 5, aos 46 anos, em Aracaju (SE)

Faleceu nesta quarta-feira, 5, em Aracaju (SE), a docente da Universidade Federal do Tocantins (UFT), do curso de Jornalismo (câmpus Palmas) e do Programa de Mestrado em Comunicação e Sociedade, Verônica Dantas Meneses aos 46 anos. A informação foi confirmada pela UFT, que emitiu nota de pesar sem apontar a causa da morte. De acordo com a universidade, o sepultamento o...