Professora da rede municipal de Pequizeiro, Leila Márcia Lima de Morais, de 54 anos, precisou entrou na Justiça para tentar reverter uma decisão da prefeitura da cidade que negou sua redução de carga horária, para poder cuidar da mãe, Maria Carminda Lima de Morais, de 82 anos, portadora de Alzheimer.

“Eu pedi a minha redução de carga horária conforme estabelece o Estatuto do Servidor Público, porque eu estou com minha mãe com Alzheimer. Eu fui em Palmas e o médico deu laudo que estabelece que ela precisa ter alguém para cuidá-la. Então eu entrei com um requerimento junto à prefeitura, mas o prefeito deu indeferido”, contou ao JTo nesta segunda-feira.

A professora cita o artigo 112 do Estatuto dos Servidores Públicos de Pequizeiro. O trecho estabelece que “é de 6 horas diárias ininterruptas o período de trabalho do servidor público que tenha cônjuge, companheiro ou companheira, filhos ou pais portadores de necessidades especiais”.

De acordo com o laudo médico encaminhado pela servidora, a mãe apresenta “quadro de déficit cognitivo significativo compatível com demência na doença de Alzheimer” e “encontra-se incapaz de realizar, por si própria, as atividades rotineiras da vida diária, e dependente de terceiros. Necessita de acompanhante 24 horas por dia”. O encaminhamento pede a redução da carga horária da funcionária: “Solicito redução de carga horária para a servidora Leila Márcia Lima de Morais, para que possa atuar como acompanhante e cuidadora da paciente”.

No documento da prefeitura de Pequizeiro assinado pelo prefeito Jocélio Nobre da Silva (PSD), em 25 de agosto deste ano, o motivo para o indeferimento do pedido da servidora aparece como “crise financeira” na gestão.

“Primeiramente, crucial registrar que os municípios brasileiros, e de modo especial os pequenos a exemplo de Pequizeiro, estão todos em crise financeira o que pode forçar, inclusive, o encerramento do exercício com elevadas dívidas, sendo que somente junto à Receita Federal do Brasil, o Município ostenta um acervo de débito superior a R$ 4 milhões em dívidas parcelas”, diz o documento.

A gestão ressalta ainda que a concessão do horário diferenciado para a servidora “implica em novas contratações e de consequência, avoluma ainda mais os déficits já existentes, inclusive com o aumento da folha de pagamento e que, diga-se de passagem, já está no limite constitucional permitido”.

O primeiro pedido junto à gestão ocorreu em 27 de junho deste ano e foi indeferido em 25 de agosto. Em 19 de setembro, o advogado da servidora entrou com uma Ação de Obrigação de Fazer para reverter na Justiça a situação.

“Assim, em razão da injusta negativa, a qual afronta o regime jurídico dos servidores públicos do município de Pequizeiro bem como ao Estatuto do Idoso, não restou alternativa à Autora senão socorrer ao Poder Judiciário para lhe dar a devida tutela”, cita o documento encaminhado para Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca De Colméia.

A servidora lamenta a situação enfrentada. “Sou professora e pensei em entrar em contato com a imprensa próximo ao dia dos professores para mostrar uma situação sofrida pela classe porque é uma total não valorização com o nosso trabalho”.

O JTo entrou em contato com o prefeito e ele informou que irá responder a demanda assim que concluísse um seminário em que ele está participando.