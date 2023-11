A Polícia Civil prendeu na segunda-feira, 20, no município de São Salvador do Tocantins durante a Operação Hórus, um professor de 53 anos suspeito de abusar sexualmente de duas irmãs de 6 e 9 anos em Aparecida de Goiânia (GO).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o crime ocorreu no início deste ano. O professor da rede municipal de Aparecida de Goiânia é suspeito de abusar sexualmente das vítimas e de armazenar imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes.

A secretaria divulgou que as investigações se iniciaram depois que o pai das vítimas recebeu fotos com o suspeito, a mãe e as crianças sem roupas. A investigação também sugere que mãe era conivente com os abusos do professor suspeito em troca de vantagem financeira, conforme divulgou a Secretaria da Segurança Pública. Conforme a pasta, a mãe foi presa em Goiás.

A Polícia Civil do Tocantins recebeu informações da localização do suspeito em São Salvador e cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Comarca de Aparecida de Goiânia, onde os crimes são investigados. O suspeito foi levado para à Cadeia Pública de Palmeirópolis.

A operação foi realizada pela 7ª Delegacia Regional (7ª DRPC) de Gurupi, com apoio da 96ª Delegacia de Polícia Civil de Palmeirópolis e da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (Deic) de Gurupi.