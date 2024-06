Vida Urbana Professor que morreu em acidente na BR-153 era servidor concursado em Wanderlândia há 15 anos Docente estava em veículo que se envolveu em acidente com dois caminhões em trecho de rodovia no norte do Tocantins. SSP informou que caso será investigado pela 30ª Delegacia de Polícia Civil de Wanderlândia

O professor Jales Querino Rodrigues, de 44 anos, da rede municipal de ensino de Wanderlândia, no norte do Tocantins, é a vítima fatal do acidente entre um carro de passeio e dois caminhões, ocorrido na manhã deste sábado (22), na rodovia BR-153, entre os municípios de Wanderlândia e Araguaína. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, a bati...