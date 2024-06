Vida Urbana Professor morre na BR-153 em batida entre carro e carretas no norte do estado Acidente aconteceu na rodovia federal entre Araguaína e Wanderlândia e deixou pelos menos mais dois gravemente feridos, conforme apurou o JTo

Atualizada às 16h52 Um acidente grave entre um carro e duas carretas causou a morte de uma pessoa e deixou feridos na manhã deste sábado (22), na BR-153, km 118, entre as cidades de Araguaína e Wanderlândia, no norte do estado, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Leia também: Operação que investiga homicídio prende suspeitos com ...