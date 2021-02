Vida Urbana Professor da UFT Joaquín Cifuentes morre em decorrência da Covid-19 Professor estava internado há 15 dias e na manhã deste sábado, 13, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu

Joaquín Eduardo Manchola Cifuentes, de 69 anos, professor do curso de Economia da Universidade Federal do Tocantins (UFT), não resistiu às complicações causadas pela Covid-19 e faleceu na manhã deste sábado, 13, em um hospital particular de Palmas. Conforme informações do engenheiro ambiental Oscar Eduardo Paez Manchola, de 31 anos, sobrinho do professor, ele es...