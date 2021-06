Vida Urbana Professor condenado por três estupros de crianças de 8 e 9 anos é preso em Araguacema Pena é de 24 anos de reclusão pelos abusos ocorridos entre 2017e 2018, e foi reforçada pelo Tribunal de Justiça após o réu apelar com recurso

A Polícia Civil prendeu um professor, 40 anos, condenado a 24 anos de reclusão por três estupros de vulneráveis em Araguacema. As vítimas seriam duas crianças de 9 anos e outra de 8 anos. A prisão do homem ocorreu na noite desta quarta-feira, 9, no Assentamento Tarumã II, na zona rural da cidade. Conforme a Polícia Civil, essa prisão ocorreu após os pol...