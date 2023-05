Três policiais federais do grupo de capturas da Superintendência da Polícia Federal do Tocantins cruzaram os dados dos mandados de prisão em aberto na base da Justiça brasileira com a base de dados de servidores ativos do Estado do Tocantins e encontraram foragidos da Justiça trabalhando como contratados temporários no Executivo.

Um deles é o professor, E.T.T. de 52 anos, nomeado como professor do ensino fundamental na Secretaria de Estado da Educação (Seduc) no dia 3 de maio de 2021. Ele exerce a função na Escola Estadual Novo Jardim, na cidade de mesmo nome, onde os agentes o prenderam por volta das 15h47 desta quarta-feira, 24.

E.T.T. estava na escola quando os agentes procuraram a diretora da unidade escolar para confirmar a identidade e a lotação do servidor, que estava no local. Segundo o relato dos policiais federais, o professor admitiu ser a pessoa procurada pela Justiça e disse ter ciência dos fatos pelos quais a 2ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia o havia condenado. O JTO adotou apenas as iniciais do professor porque não conseguiu contato com ele ou com sua defesa.

A contratação do servidor contraria a Lei Estadual de nº 2.744, de 9 de agosto de 2013, que estabelece entre as condições para a nomeação de servidores nos três Poderes Estaduais não ter sido condenado por crime contra a vida e a dignidade sexual.

Ao ser acionada pelo JTo da prisão, a Secretaria Estadual da Educação disse ter rescindido o contrato com o servidor “de forma imediata” assim que informada da prisão.

O Jornal do Tocantins questionou se o Executivo checa a vida pregressa antes da nomeação, mas a Seduc não comentou. Apenas informou repudiar “qualquer forma de abuso ou violência sexual” e defender um “compromisso em garantir um ambiente seguro e saudável para todos os estudantes das escolas públicas”.

A Seduc afirmou ainda apoio às autoridades “na apuração dos fatos e na aplicação da justiça”.

A sentença do Judiciário goiano fixou a pena do servidor a 9 anos e 4 meses de prisão, em 2019, em regime fechado por ter estupro de vulnerável.

A vítima é um jovem do sexo masculino, de Aparecida de Goiânia, hoje com 23 anos. Na época do estupro, o garoto estava com apenas 12 anos de idade.

O professor foi levado para a 14ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Dianópolis (TO), para o registro da prisão e seu comunicado à Justiça goiana.

Na escola de Novo Jardim, o professor atuava também como membro da Associação de Apoio a Escola Estadual Jardim, e ajudava nos processos de compras para a unidade.

E.T.T. também se inscreveu no concurso da Educação. Ele teve o nome publicado entre as inscrições homologadas para concorrer ao cargo de professor da Educação Básica, com cargo de Orientador Educacional da escola de Novo Jardim.

De acordo com a Polícia Federal, a ação ocorre no mês da campanha "Maio Laranja", uma campanha para dar visibilidade ao problema da exploração e abuso sexual infantil no país e icentivar a “prevenção e o enfrentamento” aos crimes contra a dignidade sexual.