Alimentos da agricultura familiar começam a ser vendidos por delivery na próxima sexta-feira, 10, em Araguaína, região Norte do Estado. O objetivo da ação é evitar aglomeração nas feiras livres e garantir que as famílias comprem alimentos frescos em precisar sair de casa e também fazer movimentar a economia da cidade. A ação é realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com a Prefeitura de Araguaína e o Sindicato Rural de Araguaína (SRA).

Os alimentos serão vendidos por feirantes no Mercado Municipal por meio do WhatsApp (63) 9 9216 8352. O serviço irá funcionar nos mesmos horários das feiras presenciais, na sexta-feira, das 12 às 18 horas, e no sábado das 8 às 12 horas. A população poderá pagar pelo alimento tanto em dinheiro quarto por cartão de crédito.

O gerente regional do Sebrae, Joaquim Quinta Neto, explica que sobre a entrega, a iniciativa contará com um mototáxi para realizar a entrega dos alimentos e a população também pode buscar no Mercado Municipal, sem que seja necessário descer do veículo, estilo “drive-trhu”. O mototáxi cobrará R$ 5 para entregar os alimentos em qualquer parte da cidade.

Segundo o prefeito Ronaldo Dimas, a ação deve ajudar vários impactados pela crise do coronavírus, o homem do campo, principalmente o pequeno produtor rural, os mototaxistas, feirantes e o cidadão comum, principalmente os acima de 60 anos que estão evitando sair de casa para não contrair o vírus.

O Sebrae também oferecerá oficinas de atendimento e boas práticas com alimentos e também consultoria financeira para os feirantes e mototaxistas.

Para realizar a ação, também são seguidos os protocolos sanitários de distanciamento e higienização, inclusive com uso de máscaras.

Segundo o gerente regional, o objetivo principal é manter a economia ativa. “São mecanismos criados para manter as atividades dos pequenos negócios e cadeias produtivas, como dos feirantes e mototaxistas, permitindo diminuir o impacto econômico sofrido pela questão do coronavírus”.

Para o presidente do SRA, Wagner Borges, a iniciativa irá disponibilizar ainda mais os produtos do campo. “É importante para o feirante e o pequeno produtor terem novas formas de comercializar os seus produtos. O produtor estava com muita dificuldade, parado sem ter renda. Esse sistema delivery é mais importante ainda para que a pessoa não entre em contato direto, a proximidade diminui bastante”.