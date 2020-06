Vida Urbana Produtos avaliados em R$ 120 mil sem nota fiscal são apreendidos em ônibus de viagem interestadual Entre os itens havia uma TV 4K Samsung 55 polegadas; 11 Smartphones de marcas e modelos diversos e outras mercadorias

No início da tarde da última segunda-feira, 22, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu produtos que estavam sendo transportados por um ônibus de viagem intermunicipal que trafegava pela BR-153, em Guaraí, distante 177 km de Palmas. De acordo com a PRF, os produtos, avaliados em R$ 120 mil, foram despachados como encomenda no bagageiro do ônibus em São Paulo,...