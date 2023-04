Cerca de 100 produtores do projeto de irrigação São João, situado a 25 km de Palmas, no município de Porto Nacional, realizaram uma carreata nesta terça-feira, 25, até a Praça dos Girassóis e distribuíram produtos colhidos por famílias no projeto.

Eles cobram um posicionamento do executivo estadual sobre a gestão do projeto, que está sem água nas áreas de produção desde outubro de 2022. No local, mais de 3 mil famílias produzem diversos tipos de alimentos comercializados na capital e municípios vizinhos.

A intenção é provocar governo e membros do legislativo, para a necessidade de soluções dos problemas enfrentados por eles.

Marcos Ribeiro Ferreira, produtor na Chácara Tucunaré há sete anos, relatou ao Jornal do Tocantins que enfrenta diversos prejuízos nas produções devido a falta de água. “Tem produtor perdendo hortas e roças inteiras, principalmente de banana e mandioca”.

O produtor também faz parte de conselho integrante do Distrito de Irrigação São João, entidade que representa os produtores, e de acordo com ele, todos os anos enfrentam problemas com abastecimento de água, muitas vezes devido ao período de estiagem.

“Já cultivei muita coisa aqui, banana, limão, mandioca, quiabo, batata doce, e sempre tivemos algum tipo de problema na gestão. No verão sempre falta água, agora estamos sem por falta de pagamento do estado. Querem que o distrito assuma a gestão do projeto, inclusive com contas, mas a troca estava prevista para ocorrer a longo prazo”, disse o produtor.

Rosimar Ferreira Jorge é produtor no projeto e possui plantação com mais de 1 mil pés de coco. Ele também participou do ato no início do dia e relatou perdas na plantação devido a falta de água. “Um pé de coco precisa de 300L de água por dia e estamos desde de outubro sem água. A chuva não sem irrigação das bombas não é suficiente, por isso estamos perdendo produtos”.

De acordo com Rosimar Jorge, deputados viabilizaram um diálogo depois do ato, com o presidente da Ageto, Márcio Pinheiro, mas disseram não ter sido possível acordo.

“Eles querem nos entregar para gerirmos um projeto sucateado, em desacordo com o que diz o estatuto do projeto. Tem bombas quebradas, sem manutenção e querem nos passar sem nenhuma condição de mantermos e somente pelos termos deles”.

O JTo procurou o Governo do Estado para comentar as reivindicações dos produtores, mas não obteve retorno.

Sobre o projeto

Iniciado em 2001, de acordo com informação do Governo do Estado, o projeto situado à margem direita do reservatório da Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, no Rio Tocantins, sentido Palmas/Porto Nacional, compreende a implantação da infraestrutura e irrigação para hortifrutigranjeiros e frutas.

O local conta com mais de 3 mil famílias em uma área total de 5.129 hectares, onde 3.654 hectares são de área irrigável. A área compreende 328 lotes para pequenos produtores e 32 lotes empresariais.