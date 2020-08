Vida Urbana Produção de mudas para conservação de espécies nativas começa na APA Serra do Lajeado Mudas são de espécies nativas do cerrado e serão doadas para moradores de assentamento, unidades de conservação e comunidades indígenas, o novo ciclo começou mais cedo devido a diminuição dos focos de calor

Devido a redução dos focos de calor, os brigadistas da Área de Proteção Ambiental Serra do Lajeado (APASL) começaram nesta semana um novo ciclo de coleta das sementes para a produção de mudas de espécies nativas do cerrado para doação. As mudas devem ser cultivadas em tubetes retornáveis do viveiro da APA e devem ser entregues até dezembro, durante o período chuvoso. Essa ação v...