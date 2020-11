A procuradora-geral de Justiça do Tocantins, Maria Cotinha Bezerra Pereira, revelou durante sessão do Colégio de Procuradores de Justiça, ter sido vítima de atos de racismo por parte de colega do Ministério Público do Tocantins (MPTO). Ela revelou a prática racista durante uma sessão extraordinária do colegiado no dia 12 de novembro, pouco antes da eleição do procurador Marco Antonio Alves Bezerra como corregedor-geral do MPTO.

Assim que o procurador Marco Antônio conclui uma fala, aos 54 minutos da sessão – confira no vídeo - Cotinha iniciou sua manifestação para comentar as críticas feitas, na instituição, sobre uma campanha no site e redes sociais do MP. A campanha, com personagens negros, partiu do setor de Comunicação do Ministério Público e destaca a seleção de estagiários e cadastro reservas nas promotorias do Estado, com 255 candidatos classificados, incluindo cotistas.

@mpetocantins divulga resultado do processo seletivo para vagas de estágio e cadastro de reserva nas promotorias de Justiça do Estado. Foram classificados 255 candidatos, incluindo os cotistas, para diversas áreas de atuação de nível superior e técnico. https://t.co/nyVMdIgwso pic.twitter.com/dqnUANBCHV — Ministério Público do Tocantins (@MPETocantins) November 10, 2020

Para Maria Cotinha, as críticas eram racistas e partiram de caucasianos, expressão usada em discussão de raças, para indicar pessoas de pele branca. “Só que eu queria saber se o personagem fosse o caucasiano se teriam visto isso. Não teriam visto. Por quê? Porque preto nunca foi, no dia que o preto está sendo... colocou uma foto de uma família preta lá, os caucasianos viram”, diz a procuradora-geral.

Em seguida, afirma ter sido vítima de ato racista. “Aqui no Ministério Público nós somos minorias de preto, nós somos minoria ainda hoje, eu sou exemplo disso, fui vítima de racismo por parte de uma colega.” O ato racista contra Maria Cotinha ocorreu ainda durante a eleição para a escolha do novo procurador-geral de Justiça, encerrada no dia 16 de outubro. A campanha dos estagiários ocorreu antes da sessão do dia 12.

Além dessa campanha, o MP também usou personagens negros na campanha seguinte, de “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”. Realizada anualmente entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro, essa campanha também usa personagens negras para estimular o debate sobre a violência de gênero, em defesa de mulheres e meninas e foi bem recebida na opinião pública.

A campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres” é realizada anualmente entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro e estimula o debate sobre a violência de gênero, em defesa de mulheres e meninas.#21DiasdeAtivismo pic.twitter.com/Tr0JJvt7nh — Ministério Público do Tocantins (@MPETocantins) November 20, 2020

O procuradora-geral disse que não denunciou o caso e nem irá fazê-lo, por considerar a algoz, que não teve a identidade revelada, uma pessoa que precisa de tratamento. “Não interessei de levar adiante porque para mim, ela precisa de tratamento. Ela precisa de psiquiatra para se tratar. A mim, ela não ofendeu. Acho que ela deveria se tratar”.

Ao JTO, Maria Cotinha disse que não se manifestaria mais sobre assunto além do que disse na sessão, que pode ser conferida nesse vídeo, no Youtube, a partir do minuto 54.