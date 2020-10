Vida Urbana Procuradora-Geral leva ao governador lista tríplice para escolha do novo chefe do Ministério Público Governador tem 15 dias para escolher o novo Procurador-Geral de Justiça

A Procuradora-Geral de Justiça (PGJ), Maria Cotinha Bezerra Pereira, protocolou no fim da tarde desta segunda-feira, 19, na Casa Civil do Palácio Araguaia, a lista tríplice destinada a escolha do próximo PGJ. Na eleição, na sexta-feira, 16, Casaroti alcançou 67 votos (20,7%), Abel Júnior 62 (19,1%) e Sampaio, 57 (17,6%), a atual procuradora-geral de Justiça, Maria Cotinha Bezerreira Pereira recebeu 51 votos e o promotor André Varanda, 19 votos. Houve ainda 68...