Uma manifestação do procurador de Justiça Marco Antônio Alves Bezerra, durante a 173ª sessão ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, na tarde da segunda-feira, 6, tomou repercussão e tem sido alvo de repúdio, após a circulação de vídeo com a fala do procurador.

Marco Antônio atuou como corregedor-geral do Ministério Público inicialmente no biênio 2019/2020. Em eleição realizada em novembro de 2020 foi reconduzido ao cargo para o biênio 2021/2022, mas renunciou em 15 de novembro de 2022.

Durante a sessão, transmitida ao vivo através do YouTube, o procurador colocou seus “sermões” em relação a cargos efetivos e comissionados. “Eu gosto muito do comissionado, exatamente porque o comissionado não adoece. O comissionado não[adoece], eu mostro pra você o levantamento que eu tenho no meu gabinete. Eu mostro pra você que o comissionado não adoece como o efetivo”, disse Marco Antônio.

A discussão dos procuradores ocorreu em meio a comentários sobre a revisão do plano de cargos e salários dos membros do órgão ministerial. O assunto foi levantado durante apreciação de matéria proposta pela Procuradoria Geral de Justiça com relatoria conjunta entre comissões.

A proposta é um anteprojeto de lei para o plenário do colégio de procuradores votar, com intenção em alteração no anexo 1 da Lei estadual nº 3.464 de 25 de abril de 2019. O objetivo seria a criação de três cargos de assessor técnico com especificidade para atuação na área de tecnologia da informação (TI).

O diálogo com justificativa para a pauta e afirmações sobre a escassez de profissionais de TI no órgão, levou os procuradores a voltarem à discussão sobre a demanda alta por novos servidores em diversas comissões.

Na sequência de sua fala, Marco Antônio justificou a preferência aos cargos comissionados, ao falar que quando o procurador geral aceita a sugestão do responsável pelo núcleo ou comissão, que buscou fora das instituição possíveis servidores para atuarem nas demandas, ele está compartilhando a gestão. "Eu gostaria de ter ao meu lado gente de confiança, eu não acho ruim também essa hipótese”, disse.

Sisepe rebate: “desconhecimento, desrespeito e falta de consideração”

Em nota de repúdio divulgada nesta terça-feira, 7, o Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins (Sisepe), pontuou que Marco Antônio, ocupante de cargo efetivo, “mostrou total desrespeito ao funcionalismo público de carreira”.

Para o sindicato, são inadmissíveis as falas do procurador “sugerindo que os servidores de carreira são menos comprometidos com o trabalho que as pessoas nomeadas em cargos de confiança (comissionados)”.

De acordo com o Sisepe em nota, o procurador demonstra falta de respeito, desconhecimento e pouca consideração com as milhares de pessoas que todos os dias se empenham no serviço público.

Confira nota na íntegra:

Nota de repúdio – desconhecimento, desrespeito e falta de consideração

Ocupante de cargo efetivo com um dos maiores subsídios do Estado (salário) e várias prerrogativas com alto valor financeiro, o procurador Marco Antônio Alves Bezerra, do MPE (Ministério Público Estadual), mostrou total desrespeito ao funcionalismo público de carreira na última reunião do Colégio de Procuradores, na segunda-feira, 6 de março.

São inadmissíveis as falas do procurador sugerindo que os servidores de carreira são menos comprometidos com o trabalho que as pessoas nomeadas em cargos de confiança (comissionados).

Ao indicar que os servidores efetivos poderiam estar inventando doenças para trabalhar menos, o procurador age com profunda falta de respeito, desconhecimento e pouca consideração com as milhares de pessoas que todos os dias fazem o nosso querido Tocantins progredir através do esforço empenhado no serviço público.

As agressões de Marco Antônio ficam piores ainda se levarmos em conta que ele goza de ampla efetividade, o que é positivo, pois jamais o Sisepe sugeriria que promotores e procuradores de Estado tenham de ser comissionados ou contratados de forma temporária.

A estabilidade e a efetividade são bens fundamentais para o bom funcionamento do poder público, inclusive imprescindíveis para garantir atuação independente de pressões políticas em instituições como o próprio Ministério Público. Isso vale no mais alto cargo, quanto no dia-a-dia, pois todos têm acesso a processos importantes.

O Sisepe lamenta muito a afirmação do procurador e espera que todos os servidores públicos sejam respeitados, independente do grau de seus cargo.