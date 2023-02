Vida Urbana Procurado por violência doméstica e suspeito de se passar por oficial de Justiça é preso Tribunal de Justiça buscava homem que se passava por oficial e tirava vantagens financeiras de jurisdicionados; órgão aponta que Lúcio Júnior exigia valores para evitar o cumprimento de ordens de prisão

Lucio Junior Faria de Paiva, 24 anos, está preso desde sábado, 28, após ser localizado na casa de terceiros, em Goiânia (GO) pela equipe do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Tocantins (NIS/TJTO). O homem tinha conhecimento da ordem e, no momento da prisão, saía da casa para empreender nova fuga. Por telefone, a defesa do...