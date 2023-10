Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 25 anos acabou detido neste sábado, 7, em Paraíso do Tocantins, suspeito de ter cometido os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A prisão do suspeito ocorreu quando militares do 8º Batalhão de Polícia Militar realizavam patrulhamento pela rua Bernardo Guimarães no setor Serrano II. Quando o homem viu a equipe policial tentou fugir para evitar abordagem.

Ao ser abordado pelos militares, durante consulta aos sistemas policiais, a equipe encontrou um mandado de prisão em aberto pela prática dos crimes de roubo e receptação.

Em revista ao local onde o homem se encontrava, os militares encontraram uma espingarda calibre .28 com três munições do mesmo calibre, todas intactas. A equipe também encontrou cerca de 30 gramas de substância semelhante a maconha, R$ 331 em espécie e papel filme.

O homem acabou conduzido à 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Paraíso, onde a autoridade policial confirmou o cumprimento do mandado de prisão e lavrou o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.