Vida Urbana Procon notifica Energisa e dá 48h para justificativa das interrupções no fornecimento de energia Medida ocorreu após a reclamação dos consumidores junto ao Procon Tocantins; empresa disse que trocou transformador para resolver o problema

Após reclamações de consumidores, o Procon Tocantins notificou nesta quinta-feira, 22, a concessionária de distribuição de energia do Tocantins, Energisa, por sucessivas interrupções de energia em Pedro Afonso. As quedas e problemas ocorreram principalmente nas ruas centrais e no setor Santo Afonso. Conforme o Procon, com base em Resolução da Aneel e o Có...