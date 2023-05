O órgão de Proteção de Defesa do Consumidor (Procon) apreendeu 2.240 produtos vencidos em estabelecimentos comerciais do município de Tocantínia, na região central do estado, a 74 Km da capital, na sexta-feira, 5, como parte da operação 'Olho no Prazo de Validade’.

De acordo com o Procon, os fiscais conseguiram apreender os itens vencidos à venda, em Tocantínia, após denúncias dos consumidores, que relataram diversos prejuízos sofridos. Ao todo, nove supermercados foram fiscalizados e a equipe aplicou sete autos de infração.

Entre os produtos impróprios para o consumo retirados de comercialização estão: farinha de trigo, azeitona, queijo, empanado de frango, aveia em flocos finos, café, shampoo, hidratante infantil, sabonete, tempero completo, marrom glacê, pomada massageadora, aguardente e esmalte.

Vender produtos fora da validade constitui crime contra a relação de consumo, conforme a Lei nº 8.137/1990, e viola o Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Procon lembra que ingerir alimentos ou usar produtos com o prazo de validade vencido pode comprometer a saúde e que a venda de mercadorias impróprias para o consumo é vedada por lei, por isso, o consumidor deve denunciar caso perceba que o comércio descumpre as normas da relação de consumo.

As denúncias podem ser feitas por meio do Disque 151 ou pelo Whats Denúncia (63) 99216-6840.