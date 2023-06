Redação Jornal do Tocantins

Entre os dias 31 de maio e 2 de junho, a equipe do Procon de Palmas realizou duas pesquisas de preços em 10 estabelecimentos comerciais da capital. O órgão encontrou variação de até 252% nos preços dos produtos da cesta básica.

De acordo com a prefeitura de Palmas, ao todo, foram consultados mais de 18 produtos de alimentação e 36 de horta, pomar e granja.

Entre os itens com maior preço, está o saco de 1 kg do sal refinado. O produto foi encontrado pelo menor preço de R$ 1,59 e o maior de R$ 4,89; o que representa uma variação de 252%.

O litro de óleo também apresentou uma grande variação. A equipe encontrou o produto entre o valor de R$ 6,85 e R$ 15,99; o que representa variação de 220%.

Além desses disso, outra variação registrada no levantamento foi o pacote de 400g do biscoito de água e sal, entre R$ 4,99 e R$ 7,99, ou seja, diferença de 158%.

Entre os itens de higiene pessoal, o pacote com quatro rolos de papel higiênico é vendido pelo o menor preço de R$ 3,99 e o maior de R$ 9,09, e oscila 128% de um estabelecimento para outro.

O creme dental de 70g foi encontrado de R$ 2,45 a R$ 4,59, variação de 120%.

Ainda conforme a prefeitura, os itens vendidos com a menor variação de preço entre os estabelecimentos pesquisados estão: o pacote de 400 gramas do leite integral, o pacote de 250 gramas do café moído e o pacote de 5 kg de arroz.

Hortifruti

A pesquisa realizada no setor de hortifrúti levou em conta os valores dos produtos que são vendidos no quilo, bandeja e unidade.

O alho custa entre R$ 21,90 e R$ 25,29. A cebola é comercializada pelo menor preço de R$ 2,99 e o maior R$ 5,99. O quilo da batata varia entre R$ 2,99 e R$ 6,99.O tomate salada varia entre R$ 4,99 e R$ 9,99.

A cenoura apresenta uma variação entre R$ 4,99 e R$ 8,99. A mandioca foi encontrada pelo menor preço de R$ 4,49 e R$ 8,69.

O pepino varia entre R$ 4,79 e R$ 9,79. A unidade do repolho custa de R$ 1,99 a R$ 5,45, já o quilo da beterraba é vendido entre R$ 2,99 a R$ 8,99.

Entre as frutas pesquisadas, o quilo da ameixa foi um dos itens de maior valor. A fruta foi encontrada pelo menor preço de R$ 14,99 e o maior de R$ 34,95. O quilo do kiwi é vendido entre R$ 22,90 e R$ 37,95.

O quilo do maracujá custa entre R$ 5,99 e R$ 11,19. O quilo da banana é vendido pelo o menor valor de R$ 2,89 e o maior de R$ 4,99. O quilo da mexerica foi encontrado entre R$ 1,99 e R$ 5,99 enquanto o da laranja custa entre R$ 1,89 e R$ 5,99.