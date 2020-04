Seguindo com as fiscalizações para averiguar a venda de produtos que se tornaram muito procurados devido a pandemia de coronavírus, que atinge todo o mundo, o Procon Tocantins autuou 11 estabelecimentos que praticavam preços abusivos para álcool em gel, máscaras e luvas. Em alguns casos, os preços variavam de 100% a 400% de diferença em Palmas, Araguaína e Gurupi.

Conforme o órgão, os fiscais estiveram em 250 estabelecimentos comerciais como farmácias, supermercados e atacadistas no período de 26 de março até esta sexta-feira, 3. Os comércios autuados são: sete farmácias (sendo seis em Palmas e uma em Gurupi), dois supermercados (em Gurupi), uma distribuidora de produtos de limpeza (Palmas) e um casa de carne (Araguaína).

As autuações foram possíveis graças a denúncias de consumidores com relação ao alto valor, principalmente do álcool em gel. A fiscalização confere as notas fiscais da aquisição dos produtos antes e durante a pandemia, para comparar os preços. De acordo com o Procon, as empresas que foram autuadas porque não apresentaram a nota fiscal para a comparação, e tal prática é considerada recusa à prestação de informações e desrespeito às determinações dos órgão Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC).

“Durante a fiscalização, encontramos valores discrepantes nos preços encontrados, variando de mais de 100% a 400% dos valores encontrados”, explicou Walter Viana, superintendente do Procon Tocantins.

Caso identifique a prática de preços abusivos, o Procon Tocantins orienta o consumidor, além de ter cuidado na hora de comprar estes produtos, que denuncie por meio do Disque 151 ou Whats Denúncia (63) 99216-6840.