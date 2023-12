Redação Jornal do Tocantins

A fiscalização do Procon Tocantins apreendeu em Cristalândia, sudoeste do Tocantins, 949 itens impróprios para consumo e aplicou nove infrações durante a ação realizada entre os dias 4 e 8 de dezembro. As informações foram divulgadas pelo órgão nesta segunda-feira, 11.

Segundo o Procon, entre os produtos apreendidos, estão: café, biscoitos, farinha de mandioca, empanado de frango, refrigerantes, temperos, picolés, amendoim, maionese, gelatina, amendoim, arroz, azeitona, macarrão instantâneo, molho de tomate, bombons, milho de canjica, manteiga, barra de sabão, creme dental, sabão em barra, desinfetante, álcool gel, toalha umedecida e amaciante.

O órgão divulgou que todos os itens foram “descartados no aterro municipal local” e que as empresas têm 20 dias para apresentar defesa.

O Procon também orientou o consumidor a denunciar quando identificar irregularidades. “Pode denunciar, por meio do telefone 151 ou do WhatsApp Denúncia (63) 99216-6840 e, caso verificada a irregularidade, as penalidades cabíveis serão aplicadas”, informou.