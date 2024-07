Vida Urbana Processos seletivos têm vagas abertas para instrutores com salários de até R$ 4,6 mil São oferecidas vagas para Palmas e Araguaína. As inscrições para as três seleções vão até o dia 24 de julho

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Tocantins reabriu processos seletivos abertos para vagas de técnico em Informática, para Palmas, e para instrutores em Automação e Automotiva, em Araguaína. As inscrições para as três seleções vão até o dia 24 de julho. Palmas Para a vaga de Técnico em Informática, o candidato deve possuir Ensino Superi...