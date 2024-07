Vida Urbana Processo seletivo abre mais de 280 vagas remanescentes da UFT Os candidatos podem solicitar a isenção da taxa de inscrição nesta sexta-feira (26). O processo seletivo visa ocupar as vagas não preenchidas pelo vestibular e PSENEM 2024/2

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) divulgou o edital do Processo Seletivo por Análise Curricular (PSAC). A seleção é destinada ao preenchimento de 288 vagas distribuídas em 19 cursos em: Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas e Porto Nacional. Para conferir o edital acesse aqui As inscrições serão exclusivamente online, por meio do site da Comissão Permanente de Seleção da Univer...