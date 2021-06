Vida Urbana Problemas renais graves levam mais de 500 pessoas para hemodiálise no Tocantins Demanda levou ao credenciamento de mais um centro para hemodiálise em Araguaína, um dos três centros de tratamento pelo SUS no Estado, além de Palmas e Gurupi

A publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) no início do mês da habilitação de um novo estabelecimento para hemodiálise em Araguaína é reflexo da demanda, ainda alta, de pacientes que precisam do tratamento, conhecido tecnicamente como Terapia Renal Substitutiva (TRS). Atualmente, 545 pessoas com insuficiência renal utilizam o serviço de hemodiálise no Tocant...