O auditório da Escola de Tempo Integral Caroline Campelo, no setor Santa Fé II, em Taquaralto, recebe na próxima sexta-feira, 12, membros do Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da 23ª Promotoria de Justiça da Capital, para buscar soluções urbanísticas a situação da principal avenida da região sul de Palmas.

De acordo com o órgão ministerial, serão tratados no encontro, irregularidades no trânsito da avenida Tocantins, entre elas a ciclovia existente no canteiro central da via.

Também será apresentado o andamento de procedimento instaurado pelo MPTO, para tratar sobre as reivindicações de comerciantes e população local.

A audiência ocorrerá de forma presencial e a gravação em vídeo será disponibilizada posteriormente na plataforma Youtube, em conta vinculada à instituição. Está prevista a participação de diversos segmentos da sociedade, entre eles, moradores e comerciantes da região de Taquaralto.

Outros encontros para tratar do mesmo assunto ocorreram na sede do órgão, conduzidos pela promotora de Justiça Kátia Gallieta, que atua em demandas da área de defesa da ordem urbanística em Palmas.

Em um deles, o executivo municipal apresentou proposta de implantação de um sistema binário em trechos da avenida Tocantins, para transformar vias paralelas e próximas, de mão dupla, em vias de sentido único.