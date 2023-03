Vida Urbana Problemas elétricos, hidráulicos e estruturais são encontrados em unidade de saúde da 603 norte Ministério Público entrou com ação contra a Prefeitura de Palmas após confirmar risco de choques elétricos, incêndios e desabamentos

Após a prefeitura de Palmas não cumprir promessas de reformar o prédio onde funciona o Centro de Saúde da Comunidade, na 603 norte, o Ministério Público (MP) entrou com uma Ação Civil Pública (ACP) para que a Justiça mande a prefeitura adotar medidas para sanar as irregularidades encontradas. São problemas estruturais, elétricos e hidráulicos com risco de choque...