Um homem de 53 anos acabou preso por ser o principal suspeito de matar o vigilante Emicídio Ferreira de Carvalho no dia 10 de fevereiro do ano passado, na zona rural de Babaçulândia. A prisão ocorreu em Eldorado dos Carajás (PA), na quarta-feira, 21, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A SSP divulgou que a família de Emicídio tinha uma chácara em Babaçulândia, onde o suspeito era vizinho. "A vítima, que trabalhava em um grande supermercado de Araguaína como vigilante, estava de folga e foi até a chácara da família como fazia todas as terça-feiras, em seu dia de folga para trabalhar na propriedade rural", divulgou.

Pela manhã, Emicídio pegou sua moto e seguiu pela estrada vicinal. O suspeito se escondeu na mata e, quando a vítima passou, atirou. Segundo a SSP, o tiro acertou o coração da vítima.

A pasta também informou que o suspeito levou os bens de Emicídio, "quantia em dinheiro e um revólver calibre 38".

Conforme a secretaria, as declarações de testemunhas ajudaram a chegar até o suspeito. "No mesmo dia do crime, ele se mudou com a família, de forma repentina, abandonando o casebre em que moravam com roupas, utensílios de cozinha e mantimentos", divulgou.

A SSP informou que a arma roubada da vítima estava com o suspeito no momento da prisão. Preso no Pará, ele foi levado para a delegacia em Eldorado dos Carajás e depois recolhido na unidade penal da cidade.