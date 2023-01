Reflexo dos atos terroristas praticados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no último domingo, 8, forças de segurança na Capital Federal e estados, cumprem medidas para reprimir novos atos antidemocráticos. O objetivo é atender a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de evitar ocupação ou bloqueio de vias e espaços públicos.

Nas redes sociais, apoiadores bolsonaristas iniciaram uma mobilização para ato que pretendiam realizar às 18h desta quarta-feira, 11. Denominada de “Mega Manifestação Nacional - pela Retomada do Poder”, a ação era prevista para ocorrer em diversas capitais, entre elas, Palmas.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP), serviços de inteligências da pasta estão “monitorando pontos que poderiam ser utilizados como concentração e até o momento não detectou nenhum foco de qualquer tipo de manifestação nesse sentido”. Cita a informação divulgada no início da noite desta quarta.

A Polícia Militar (PM) informou em nota ao JTo, que não atua “em hipótese alguma para evitar manifestações”. Apontou que diante da responsabilidade da corporação em atuar para manter a preservação da ordem pública, “mantém o monitoramento reforçado no aeroporto e nos três pontos de acesso à Capital, visando evitar a desordem e ações criminosos”, citou.

Distribuidoras de combustíveis também contam com policiamento ostensivo reforçado e monitoramento por meio dos serviços de inteligência.

Alexandre de Moraes determinou ainda que às autoridades públicas de todos os níveis federativos apliquem multa horária no valor de R$ 20 mil para pessoas físicas e de R$ 100 mil a pessoa jurídica que participarem de atos que interrompam ou cause embaraço à liberdade de tráfego em todo o território nacional.

A determinação se estende para quem incitar esses atos, seja por meios eletrônicos ou pela prestação de apoio logístico e financeiro.

Na última segunda-feira, 9, a PM desmontou o acampamento de apoiadores do ex-presidente que estavam na área do Quartel General (QG) do Exército, único ponto de manifestação remanescente após as Eleições de 2022, de acordo com a SSP.