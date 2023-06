Um princípio de incêndio registrado na ala pediátrica do Hospital Geral de Palmas (HGP) causou a transferência de 18 crianças para outra ala. O fato ocorreu na tarde desta quarta-feira, 14.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), equipes foram acionadas por volta das 13h38 para averiguar uma saída de fumaça pela tubulação do ar-condicionado, oriunda da casa de máquinas do ar.

Segundo a corporação, a assistência já estava no local quando a equipe chegou, não havia chamas e realizaram o desligamento do aparelho.

Um vídeo enviado ao JTo mostra funcionários correndo pelo corredor e retirando pacientes acamados do local.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde disse que houve uma falha técnica no aparelho de ar-condicionado central específico da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do HGP e que 18 crianças internadas no local foram transferidas para outra ala, “sem prejuízo ao seus quadros clínicos”. A pasta também informou que uma equipe técnica realiza inspeção no ambiente.