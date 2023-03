Vida Urbana Princípio de incêndio atinge gabinete da reitoria da Unitins na capital, nesta quarta-feira, 8 Os Bombeiros foram acionados e controlaram as chamas; não houve feridos

Um princípio de incêndio atingiu o gabinete da reitoria da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), nesta quarta-feira, 8. Não houve feridos. De acordo com a universidade, os Bombeiros foram acionados e controlaram as chamas de modo que não houve comprometimento de outros espaços da sede administrativa. Ainda conforme a Unitins, por prevenção, ...