Vida Urbana Princípio de incêndio é registrado em restaurante de shopping O fogo teria iniciado na fritadeira do estabelecimento e gerou uma grande nuvem de fumaça

No fim de tarde desta sexta-feira, 30, teve um princípio de incêndio em um restaurante localizado na praça de alimentação de um shopping, localizado na região central de Palmas. O prédio foi evacuado por alguns minutos, por questões de segurança e já foi liberado pelo corpo de bombeiros para o retorno do funcionamento normal. O restaurante fica no primeiro piso d...