Ocorre na terça-feira, 9, e quarta-feira, 10, o leilão para a venda de mais de 800 veículos que estão em Gurupi, sul do estado. O evento será realizado na modalidade on-line, a partir das 9h, pelo site da Sancar Gestão Empresarial e Logística de Veículos, empresa responsável pelo leilão. Lances iniciais variam entre R$ 50 e R$ 4,5 mil.

Conforme divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran) irão à leilão 452 veículos de sucatas aproveitáveis e 375 veículos de circulação.

Os veículos já estão expostos à visitação até terça-feira, 9, em dias úteis, das 8h às 18h, no pátio da empresa Sancar, localizada na Rua 72, esquina com a Rodovia BR 153, no Parque Residencial Nova Fronteira, ao lado da BRK Ambiental.

O Detran ressalta que o leilão na quarta-feira, 10, será exclusivamente das peças que podem ser retiradas para serem aproveitadas em outros veículos. Já na quinta-feira, 11, irão a leilão os veículos destinados à circulação.

Como participar?

Para participar, o interessado deve se cadastrar no site da empresa e encaminhar os documentos indicados no edital, e confirmar o cadastro por meio de seu e-mail. O cadastramento é gratuito e indispensável para quem deseja participar do leilão.

Segundo o Detran, a inscrição e os documentos serão analisados dentro de um prazo de 24 horas. Somente após a análise e aprovação da documentação exigida será efetivado o cadastro e o interessado estará habilitado para o envio de lances por meio do portal online. Não serão aceitos lances via e-mail, telefone ou qualquer outro meio diferente dos previstos no edital.

Os veículos classificados como conservados, com placa de outro estado e que apresentarem débitos não quitados pelo valor da arrematação, terão os débitos desvinculados pelo órgão de registro, após comunicação. Para as sucatas, a pessoa que arrematar o lote só poderá aproveitar as peças após ocorrer a baixa do registro pelo estado de origem.

Quem pode participar?

O Detran enfatiza que para a aquisição de veículos classificados como conservados poderão participar pessoas físicas ou jurídicas, de qualquer natureza.

Já veículos classificados como sucatas, só poderão participar pessoas jurídicas, que comprove o registro de Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), com a respectiva atividade de desmontagem, devidamente registrada no órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal em que atuar, atendendo as condições da Lei 12.977/2014.

Não podem participar: "Pessoas menores de idade ou incapazes nos termos da legislação civil, servidores (ocupantes de cargos efetivos ou comissionados) do Detran, e estagiários e demais pessoas que possuam qualquer outro tipo de vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com o órgão", explica.