Vida Urbana Primeiro dia útil do ano, TO registra 361 novos casos de covid, três mortes e acumula 3.942 óbitos Saúde informa que vacinação contra coronavírus e gripe segue na Capital

No primeiro dia útil do ano, nesta segunda-feira, 3, o Tocantins registrou três óbitos causados por complicações da Covid-19 e 361 novos casos confirmados, deste seis das últimas 24 horas. Nenhum dos óbitos ocorreu neste ano. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sis...