Vida Urbana Primeiro caso de varíola dos macacos é confirmado no TO O paciente é do sexo masculino, 32 anos, morador da região do Bico do Papagaio

A Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO) confirmou na noite de segunda-feira, 25, o primeiro caso de varíola dos macacos, doença causada pelo vírus Monkeypox. Em nota, a SES-TO informou que o paciente é do sexo masculino, 32 anos, morador da região do Bico do Papagaio. O homem possui histórico de viagem para São Paulo (SP). Ao perceber os primeiro...