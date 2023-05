Redação Jornal do Tocantins

A Secretaria Estadual da Saúde (SES-TO) confirmou nesta quarta-feira, 10, o primeiro caso de infecção por febre do Nilo em humanos no município de Caseara, região centro-oeste do estado.

O paciente está internado no Hospital Geral de Palmas (HGP) em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Além do caso confirmado, a SES informou que segue internado na mesma unidade hospitalar, um suspeito, por avaliação clínica, por apresentar os mesmos sintomas e ser irmão do infectado.

A Febre do Nilo Ocidental é uma doença febril aguda causada por um vírus que é transmitido principalmente pela picada de mosquitos do gênero culex, conhecido como pernilongo ou muriçoca.

A doença apresenta como principais sintomas febre aguda, início abrupto, frequentemente acompanhada de mal-estar, náusea, vômito, manchas vermelhas na pele e dores nos olhos, de cabeça e muscular.

Caso eles continuem por 14 dias após a picada do mosquito, a pessoa pode desenvolver encefalite (inflamação do cérebro), meningite e síndrome de Guillain-Barré, doença que afeta o sistema nervoso. Não há um tratamento específico para a doença.

De acordo com a SES ainda não existe vacina contra a doença. Os cuidados passam por uso de repelentes, telas nas janelas, cortinas nas camas, limpeza constante em quintais e nos arredores das casas, para evitar a proliferação de mosquitos e o uso de roupas de proteção ao adentrar as matas.