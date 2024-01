Redação Jornal do Tocantins

O primeiro bebê nascido no Sistema Único de Saúde (SUS) tocantinense em 2024, é Esther Nogueira Macedo. Ela nasceu, em Palmas, no Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos (HMDR), pesando 3.495 gramas e medindo 51 cm. O nascimento ocorreu às 00h20 de segunda-feira, 1º, conforme informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO).

Segundo a pasta, das 17 unidades hospitalares geridas pelo Estado, 14 realizam atendimento à gestante, destas duas são maternidades, Hospital Materno Infantil Tia Dedé, em Porto Nacional, e Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos.

Ainda na rede SUS, nas primeiras horas do ano, segundo a pasta, nasceu no Hospital Regional de Miracema (HRM), a Ayla Martins Soares, filha Maria Lúcia Soares Martins e no Hospital Regional de Gurupi (HRG) nasceu o menino, João Arthur, filho de Ana Beatriz Alves Barros.

De acordo com a SES, o estado realizou 20.858 partos somente em 2023. “A SES-TO possui uma estrutura hospitalar preparada com tecnologia e equipe multiprofissional para os recém-nascidos que precisam de monitoramento e suporte ventilatório, sendo ofertados 58 Leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, entre leitos próprios e contratualizados e 79 leitos de cuidados intermediários Neonatais”, destacou.