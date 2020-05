Vida Urbana Primeiras unidades habitacionais do PPI-Favela no Jardim Taquari serão entregues na próxima segunda São 41 habitações do total de 183, que serão entregues em quatro etapas, a entrega acontecerá de forma fracionada para evitar aglomerações

As primeiras 41 unidades habitacionais no Jardim Taquari, em Palmas, do Prioritário de Investimentos - Intervenção em Favela (PPI- Favela) serão entregues na próxima segunda-feira, 18. As moradias haviam sido sorteadas na última segunda-feira, 8, para as famílias de vulnerabilidade social inscritas no programa habitacional do Governo do Tocantins A entrega será à...