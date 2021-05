Vida Urbana Primeira remessa da Pfizer chega ao TO e Palmas vacinará comórbidos, grávidas e deficientes Doses da vacina contra a Covid-19 chegaram nesta terça e Municípios poderão retirar novas doses da AstraZeneca e daCoronaVac nesta quarta; Palmas realiza capacitação sobre manejo da vacina Pfizer

A partir desta quarta-feira, 5, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Palmas pode retirar as 3.510 doses da vacina Pfizer, que chegaram ao Tocantins na madrugada desta terça-feira, 4. Na Capital, o imunizante será aplicado em pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e também pessoas com deficiências permanentes. As doses desse imunizante chegaram junto com o...