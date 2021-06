Vida Urbana Primeira pessoa morta por Lázaro Barbosa era amigo dele Procurado pela polícia há oito dias, lavrador tinha 18 anos quando matou um amigo e, em seguida, o padrasto deste, em Barra do Mendes, onde nasceu e cresceu. Na época, o acusado morava em Goiás.

O rastro de mortes cometidas pelo lavrador Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, começou com o assassinato de um homem visto como “amigo” dele e do padrasto deste, na madrugada de 17 de abril de 2008, no povoado de Melancia, a 8 quilômetros de Barra do Mendes (BA), onde o acusado nasceu e cresceu. Na época, Lázaro tinha 18 anos, morava em Goiás e estava no local “a passeio”, s...