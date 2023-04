Redação Jornal do Tocantins

A primeira etapa do concurso público da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) para professor efetivo que ocorreu na manhã de domingo, 16, em Palmas, teve 35% de abstenção. Dos 1.941 candidatos homologados, 1.266 compareceram para disputar as 132 vagas oferecidas.

De acordo com a Unitins, em sala, os candidatos receberam o tema sorteado. A prova que teve início às 8h10min, no Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra), consistiu em elaborar um texto dissertativo, que seguiu até 12h10.

Os três candidatos melhor classificados para cada vaga avançarão para a segunda etapa do concurso, que consistirá em prova didática e comprovação de títulos e experiência.

O concurso para professor efetivo da Unitins oferta vagas para os cinco câmpus da Universidade. As vagas serão preenchidas por profissionais que possuem mestrados ou doutorados nas respectivas áreas ofertadas.

Os candidatos devem acompanhar as próximas publicações do certame pela página oficial do concurso.

A previsão é de que o resultado preliminar dessa primeira etapa seja publicado apenas após o julgamento do mérito da ação interposta contra a realização do concurso.

Na decisão liminar expedida pela Justiça, no sábado, 15, o juiz plantonista da 1ª instância, Jocy Gomes de Almeida, determinou o prosseguimento do concurso, mas suspendeu a publicação dos resultados até o julgamento de todas as questões descritas no recurso.