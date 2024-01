A primeira Escola Bilíngue de Surdos do Tocantins, na capital, abriu para matrícula até o dia 26 de janeiro. As matrículas poderão ser feitas de forma presencial na Escola Bilíngue de Surdos, na quadra 303 norte (arno 31), Apm 07, alameda 11, na antiga Escola Estadual Criança Esperança, em Palmas.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), as vagas são destinadas aos estudantes surdos, surdocegos, deficientes auditivos e com outras comorbidades que utilizam a língua de sinais para se comunicar, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio, com turmas de período integral.

Para os alunos que residem na zona semi urbana e rural da capital, a Secretaria da Educação irá disponibilizar transporte escolar.

A diretora de Educação Inclusiva e Acessibilidade da Seduc, Paola Regina Martins Bruno, ressaltou por meio da assessoria que a escola terá jornada ampliada, da qual a modalidade de educação bilíngue será para além dos currículos acadêmicos do ensino regular.

Ainda segundo a diretora, a escola terá a disciplina de Artes e Literatura Surda, "que diz respeito à comunidade surda, como por exemplo, Libras, literatura, arte, literatura surda, a disciplina de língua de sinais como língua materna e língua de instrução, que são os termos que preconiza a normatização da alteração da LDB com a modalidade de educação bilíngue de estudo”.

Documentação para efetivação da matrícula

Conforme a pasta, para garantir a vaga, o estudante com mais de 18 anos ou seu responsável legal deve comparecer na escola e apresentar os documentos originais e cópias dos documentos listados abaixo:

Certidão de nascimento ou casamento (Certidão de Nascimento emitida pela Funai para os indígenas);

Histórico escolar ou declaração de concluinte;

Carteira de identidade/Registro Geral (RG); cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de endereço recente (água ou energia);

Comprovante de serviço militar (para estudantes do sexo masculino entre 18 e 45 anos, exceto indígenas);

Cartão de vacinação atualizado (para estudantes com até 18 anos, conforme a Lei nº 3.521, de 7 de agosto de 2019); cartão do Sistema Único de Saúde (SUS);

Cartão do Número de Identificação Social (NIS), para quem recebe benefício social do Governo Federal; além de uma foto 3x4 atual; estudantes da Educação Especial também devem apresentar laudo médico.

A Escola Bilíngue de Surdos é uma ação do Programa de Fortalecimento da Educação (PROFE).