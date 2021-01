Vida Urbana Primeira edição do Enem digital começa a ser aplicada neste domingo Neste primeiro dia de aplicação, os participantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo dia, que será no dia 7 de fevereiro, os candidatos farão as questões de matemática e ciências da natureza

A primeira edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) digital começa neste domingo, 31. O exame será aplicado de forma piloto para um número reduzido de participantes, mas já poderá ser usado para concorrer a vagas no ensino superior. Ao todo, estão inscritos 93 mil estudantes em 104 cidades. Embora seja feito pelo computador, os candidatos deverão ir até os locais d...