Na tarde desta sexta-feira, 20, ocorreu no Hospital Geral de Palmas (HGP), a primeira captação de múltiplos órgãos do ano no Tocantins. Foram captados rins, fígado, coração e córneas que seguiram para o estados de São Paulo (SP) e Distrito Federal (DF). As córneas ficaram no Tocantins.

De acordo com a Secretaria de Estado Saúde (SES), a ação ocorreu devido à autorização da família de um paciente de 20 anos, que evoluiu para morte encefálica no HGP.

A captação pode beneficiar até cinco pacientes da fila nacional de espera por um transplante.

A coleta contou com a colaboração do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), que fez o transporte dos órgãos doados até o aeroporto de Palmas, onde um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) aguardava para continuar o transporte.

O diretor do Ciopaer, Major Gustavo Bolentine, destacou a agilidade que os profissionais precisam ter durante o transporte.

“Quando nos acionam para fazer o transporte de órgãos precisa de uma certa agilidade para chegar no aeroporto. E lá no aeroporto vai estar o jatinho da Força Aérea e a gente pega esse coração daqui junto com a equipe que também vai embarcar e a gente entrega os órgãos para o pessoal da Força Aérea e aí eles seguem para o destino”.

De acordo com a SES, a captação de órgãos teve início em 2018, e, até o momento, foram feitas 37 captações e destas, 14 foram em 2022. No ano passado foram captados quatro corações.

O estado possui uma Central de Transplantes, credenciada pelo Ministério da Saúde (MS), que tem como principal função, “a gestão de todos os processos que envolvem doação e transplante no Estado”.

Como doar

Para que ocorra a doação, a SES reforça que é necessário que a família tenha conhecimento do desejo de ser doador, uma vez que parte dela a autorização para captação dos órgãos. A autorização deve ser concomitante ao quadro de morte encefálica, ou seja, quando ocorre uma perda definitiva das funções do cérebro e, por isso, a recuperação do paciente não é mais possível.