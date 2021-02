Vida Urbana Primeira audiência do Caso Elvisley ouvirá acusado de atirar e testemunhas nesta segunda Videoconferência reunirá juiz, Júnior da Serra e testemunhas a partir das 14h30

A primeira audiência do caso Elvisley Lima, empresário executado em janeiro de 2020 no centro de Palmas, será nesta segunda-feira, 22, por vídeo conferência, com o acusado de ser o atirador, Gilberto de Carvalho Limoeiro Parente Júnior (o Júnior da Serra) e testemunhas. Júnior está preso no Núcleo de Custódia (DAIAG) em Aparecida de Goiânia (GO) e assinou intima...