Vida Urbana PRFs que chutaram homem voltaram à DP após vídeo viralizar para tentar fraudar boletim, diz delegado Tentativa de fraude processual é apontada por delegado plantonista em comunicado ao juiz criminal de Palmas. Delegado Thiago Resplandes chegou a pedir reforço policial para prender policiais em flagrante

Os quatro policiais rodoviários federais que agrediram com chutes e socos um lanterneiro automotivo de 36 anos na noite de sexta-feira, 6, tentaram fraudar o Boletim de Ocorrência lavrado na 1ª Central de Atendimento da Polícia após a repercussão do vídeo gravado por uma pessoa que viu a cena e registrou as agressões. Pelas imagens, quatro PRFs estão em volta d...