A Polícia Rodoviária Federal informou na tarde deste sábado que precisou interditar novamente um trecho da BR-153, na altura do km 236, entre os municípios de Colinas do Tocantins e Nova Olinda, no norte do Tocantins. De acordo com o comunicado, uma vistoria da corporação ao local detectou que o reparo realizado no dia 1º para corrigir deslizamento de parte da pista começou a ceder.

No dia 31 de dezembro, em razão das fortes chuvas que caem sobre o Tocantins, parte do acostamento afundou e levou parte do asfalto e houve a primeira interdição parcial do local. Após 24 horas de reparo, a pista teve liberação total, até a vistoria deste sábado.

A interdição busca garantir a segurança dos motoristas até que novo reparo seja feito, segundo a PRF, que informa ter acionado o DNIT. Não há prazo para a liberação.