Vida Urbana PRF inicia nesta sexta-feira a Operação Carnaval 2021 Conforme a polícia, a intensificação das fiscalizações tem como objetivo manter a mobilidade e a segurança pública e viária, porque apesar da pandemia, é possível que haja um aumento no fluxo rodoviário

